Il primo migrante morto del 2020: il corpo ritrovato su una spiaggia della Sirte (Di lunedì 6 gennaio 2020) Ne dà conto il Lybia Obsrver . Non si conoscono le circostanze in cui l'uomo sarebbe morto ma sicuramente in chissà quale tentativo di traversata Leggi la notizia su repubblica

AngoriMassi : Il primo migrante morto del 2020: il corpo ritrovato su una spiaggia della Sirte - lula_aseu : RT @haifallito: @ntoniom72 Che ridere, un signore con la bandiera italiana che si prodiga per dimostrare che Gesù NON era un migrante. Ma c… - Nickskyrunner : È la dura legge del contrappasso. Il prefetto in questione, con zelante velocità, all’indomani del primo decreto si… -