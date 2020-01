I fan di Scalfari che vogliono Lenin e Marx (Di lunedì 6 gennaio 2020) Marco Gervasoni «Che anno è, che giorno è» si chiedeva Lucio Battisti nella celebre I giardini di marzo, quasi cinquant'anni fa. E la stessa domanda che ci siamo posti leggendo passaggi del genere: «Ambiente, donne e lavoro subiscono profonde sconfitte dal modo di produzione capitalistico», «la messa al bando del Marxismo ha permesso al capitalismo di essere più violento», perciò «occorre riscoprire Marx e Lenin». Non sono passaggi da un discorso di Enrico Berlinguer che, proprio nel 1972, divenne segretario del Pci, ma parole di un imprenditore agricolo, Angelo Bitti. Nulla di particolarmente rilevante, tanto da dedicarci un commento, se il pezzo non fosse stato ospitato in pompa magna sulla Repubblica nello spazio di Concita De Gregorio, «Invece Concita», in cui l'ex direttrice dell'Unità pubblica scritti dei lettori. Cosicché, a parte la prosa un po' legnosa del Bitti, ... Leggi la notizia su ilgiornale

