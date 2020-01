Highlights Milan-Sampdoria 0-0: video, gol e sintesi. Ibrahimovic entra nella ripresa, ma non basta (Di lunedì 6 gennaio 2020) Milan e Sampdoria hanno pareggiato per 0-0 nel match valido per la diciottesima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio. I rossoneri speravano in un successo di fronte ai 60000 spettatori di San Siro ma i ragazzi di Stefano Pioli non sono riusciti a battere i coriacei blucerchiati che hanno conquistato un fondamentale punto per la rincorsa salvezza. I padroni di casa si trovano sempre a metà classifica e faticano a ingranare, la stagione si sta rivelando davvero molto complicata e priva di gioie. I tifosi speravano in una magia del nuovo arrivato Zlatan Ibrahimovic, l’attaccante svedese è entrato al 55′ per sostituire PIatek ma non è riuscito a lasciare il segno e a segnare il gol della vittoria come speravano i supporter rossoneri. Di seguito il video con i gol, gli Highlights e la sintesi di Milan-Sampdoria 0-0. video Highlights Milan-Sampdoria ... Leggi la notizia su oasport

