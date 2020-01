Golden Globe 2020, tutti i vincitori (e le sorprese 1917 e Succession) (Di lunedì 6 gennaio 2020) Alla fine ha vinto Hollywood. Anzi, C'era una volta... a Hollywood. Nei numeri. Perché ai Golden Globe 2020 i vincitori de factu sono, con due statuette a testa, 1917 per il cinema e Succession nelle serie tv, che si sono imposti, per molti a sorpresa, su altri dati per favoriti. Il nono film di Tarantino si è portato a casa tre globi: miglior commedia, miglior attore non protagonista e migliore sceneggiatura. Di Joker hanno vinto il protagonista e la musica (le due cose che effettivamente tutti abbiamo amato del nuovo cult partorito dal 2019). Storia di un matrimonio, partito (stra)favorito con 6 nomination, vince in un solo ambito (miglior attrice non protagonista). Rocketman se la cava con due globi, uno certo (quello per la miglior canzone), un un po' meno (miglior protagonista). Infine, Parasite, che si conferma il film fenomeno da recuperare, se ancora non si ... Leggi la notizia su gqitalia

SkyTG24 : Ecco tutti i candidati e i favoriti per i #GoldenGlobes ?? La cerimonia di premiazione andrà in onda questa notte a… - SkyTG24 : Tutte le serie tv vincitrici ai #GoldenGlobes 2020 ?? - ilpost : I migliori momenti dei Golden Globe 2020 -