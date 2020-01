Germania, a picco la produzione automobilistica: -9% a 4,66 milioni di veicoli (Di lunedì 6 gennaio 2020) Auto tedesche in picchiata. Nel 2019 la produzione di quattroruote in Germania ha fatto un altro passo indietro ed è scesa ai livelli più bassi da quasi un quarto di secolo. Le case automobilistiche come Volkswagen, BMW e Daimler hanno infatti sfornato 4,66 milioni di veicoli, il numero più basso dal 1996. Lo ha reso noto la federazione dell’industria automobilistica VDA, evidenziando un calo del 9%, risultato della contrazione della domanda sui mercati internazionali. Nel 2019, poi, sono state esportate quasi 3,5 milioni di auto tedesche, in flessione del 13% sul 2018. L'articolo Germania, a picco la produzione automobilistica: -9% a 4,66 milioni di veicoli proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

