FORMAZIONI Milan Sampdoria: Ibra dalla panchina c’è Piatek (Di lunedì 6 gennaio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 18ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Milan Sampdoria Ecco gli schieramenti ufficiali di Milan-Sampdoria, match valido per la 18ª giornata di Serie A 2019/2020. Milan (4-3-3) – Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, T. Hernandez; Krunic, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu. Sampdoria (4-3-1-2) – Audero; Bereszynski, Colley, Chabot, Murru; Linetty, Vieira, Thorsby; Ramirez; Quagliarella, Gabbiadini. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

