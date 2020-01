Fca, operai trasferiti a Nola: nuovo processo d’appello (Di lunedì 6 gennaio 2020) nuovo processo d’Appello per la vicenda dei 316 operai Fca, di cui 77 iscritti allo Slai-Cobas, trasferiti da Pomigliano a Nola. Lo ha deciso la sezione Lavoro della Corte di Cassazione, presidente Vittorio Nobile, con una sentenza, la prima del 2020, depositata lo scorso 2 gennaio, dopo la pubblica udienza del 23 maggio scorso. Il procedimento giudiziario per condotta antisindacale ha visto il tribunale di Nola in primo grado dare torto agli operai, difesi dagli a Giuseppe Marziale e da Patrizia Todaro, e poi la corte d’Appello di Napoli il 21 novembre 2014 aveva confermato come legittimo il comportamento dell’azienda. La Suprema Corte si e’ pronunciata sul ricorso presentato da Marziale, che sottolineava soprattutto come in base alle direttiva europea 2000/78 recepita dal dl.leg 150/2011, l’onere di provare di aver agito non in maniera discriminatoria era ... Leggi la notizia su ildenaro

