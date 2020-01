Epifania solidale all’accademia internazionale “Alfonso Grassi” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiOggi, lunedì 6 gennaio 2020 alle ore 18, asta della solidarietà presso l’accademia internazionale “Alfonso Grassi”, in via Porta Elina a Salerno. Negli spazi della onlus presieduta da Raffaella Grassi, gli artisti daranno luogo ad una staffetta solidale allo scopo di raccogliere fondi per la Mensa dei Poveri di “Casa Nazareth”. La gara di generosità sarà accompagnata dal sorteggio di oggetti artistici, quadri, opere d’arte, confezioni regalo. Un momento conviviale inframmezzato da recital di poesia e musica, giochi di società e performance dei soci dell’Accademia Grassi. Per la sezione musicale, esibizione dal vivo del cantautore Mino Remoli e l’originale “tombola musicale” con il dottor Vincenzo Pagliara, Oculista; Carmen Fabiani&Angela Marigliano – tutti e tre Docenti presso “Universo Humanitas”. A condurre la serata, Raffaella Grassi, ... Leggi la notizia su anteprima24

