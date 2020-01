Diego Lanfranchi non ce l’ha fatta. Muore a 4 anni dopo schianto con bob (Di lunedì 6 gennaio 2020) E’ morto all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo il bambino di 4 anni che era rimasto gravemente ferito con il bob finito contro un albero. Salvo il fratellino di 2 anni che era con lui. Ha lottato fino all’ultimo ma non ce l’ha fatta e il suo piccolo cuore ha smesso di battere. Sabato era … L'articolo Diego Lanfranchi non ce l’ha fatta. Muore a 4 anni dopo schianto con bob proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

