Control e la creazione del Labirinto del Posacenere | Remedy svela il dietro le quinte

Control è il titolo di Remedy che stimola la curiosità, accresce le aspettative e mette soggezione, soprattutto per l'ambientazione di alcuni livelli, tra cui il Labirinto del Posacenere.Ma com'è stato sviluppato? Ebbene grazie a GameSpot lo studio di sviluppo ha pubblicato un video di "dietro le quinte" che spiega nel dettaglio come si è arrivati a sviluppare quel livello. Come la maggior parte delle cose nel Federal Bureau of Control, dove l'apparentemente ordinario è spesso sorprendentemente straordinario, il Posacenere sembra un semplice insieme di corridoi, almeno fino a quando un passaggio non viene chiuso da una serie di muri che si generano automaticamente, facendovi perdere così il senso dell'orientamento.Man mano che i giocatori entrano in questo ambiente, il senso di paranormale accresce. Mentre la protagonista Jesse Faden lo percorre, l'ambiente cambia e si riallinea;

