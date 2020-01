Conto corrente Google 2020: come funziona, novità e quando aprirlo (Di lunedì 6 gennaio 2020) Conto corrente Google 2020: come funziona, novità e quando aprirlo Tra le tantissime trasformazioni in atto con la rivoluzione digitale uno dei settori coinvolti è quello legato ai mezzi di pagamento ed in generale ai servizi finanziari. I cambiamenti portano ad una sempre maggiore sovrapposizione tra utilizzo di nuove tecnologie e servizi finanziari, anche nelle attività di pagamento quotidiane. Conto corrente Google 2020, il senso del progetto Va inserito in questo scenario la notizia, nell’aria da tempo, della volontà di Google di trasformarsi in banca. Infatti come molti altri gruppi globali, anche Google ha ampliare l’offerta dei suoi prodotti sino a mettere a disposizione dei suoi clienti la possibilità di aprire un Conto corrente. Ciò dovrebbe avvenire a partire dal 2020. Secondo quanto si sa il Conto corrente dovrebbe chiamarsi Cache e dovrebbe offrire ... Leggi la notizia su termometropolitico

dyingLigeia : mio padre ci ha appena chiesto l’iban di un conto corrente perché non sa dove farsi pagare visto che i suoi conti s… - saldiacono71 : @ro_rugge @borghi_claudio @Tamagati @giadaforevah03 Ho potuto valutare solo tramite l accredito sul conto corrente… - laleggepertutti : Conto corrente del coniuge: che fine fa alla sua morte? - -