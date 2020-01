Barbara D’Urso Instagram, polemiche per l’ultimo scatto: «Anche all’estero ci fai fare una gran figura…» (Di lunedì 6 gennaio 2020) Ultimi giorni di relax e divertimento per Barbara D’Urso prima di tornare al timone dei suoi tre programmi di intrattenimento: Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live non è la D’Urso. La conduttrice è ancora in vacanza a Dubai, perla degli Emirati Arabi, meta di diversi turisti italiani. L’ultimo scatto pubblicato sul profilo Instagram della showgirl, che in questi giorni ha fatto un po’ da diario di bordo, ha conquistato tutti, o meglio, quasi tutti. Accanto ai complimenti non sono mancati, infatti, i soliti “pugni” virtuali degli haters, che hanno sempre qualcosa da ridire. «Anche all’estero ci fai fare una gran figura…», Barbara D’Urso nel mirino degli haters: l’ultima foto divide «Questa sera ancora tra le palme. Ma non manca tanto e sarò di nuovo da voi, mi mancateeee!!! #palme #relax #holiday #tornopresto #colcuore», ... Leggi la notizia su urbanpost

