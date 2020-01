ATP Cup 2020: Rafael Nadal non fa sconti a Pablo Cuevas, la Spagna vince il confronto con l’Uruguay (Di lunedì 6 gennaio 2020) Secondo impegno e seconda vittoria per Rafael Nadal all’ATP Cup 2020. Nel girone di Perth, l’iberico, numero 1 del ranking mondiale, supera con un netto 6-2 6-1 Pablo Cuevas e regala alla Spagna il 2-0, e quindi la vittoria, contro l’Uruguay, ancor prima che il doppio sia giocato. Si tratta della vittoria più netta del mancino di Manacor nei confronti del suo avversario, avuto di fronte per la sesta volta con un record che, con il match odierno, diventa di 5-1. Cuevas, lungo tutto l’arco del primo set, è praticamente sempre in difficoltà al servizio. Nel secondo gioco è costretto ad annullare due palle break dopo essersi trovato sul 40-15, ma il peggio deve ancora arrivare. Dopo un terzo game battagliero sulla battuta di Nadal, nel quarto l’iberico, alla quarta chance, toglie il servizio al suo avversario. Dopo un momento di calma relativa, ... Leggi la notizia su oasport

sportface2016 : #RafaelNadal batte #PabloCuevas in 2 sets e regala il secondo punto alla Spagna contro l'Uruguay: la cronaca del ma… - zazoomblog : LIVE Atp Cup 2020 risultati 6 gennaio in DIRETTA: Nadal-Cuevas 6-2 Djokovic demolisce Monfils in due set -… - RivieraSportit : Tennis, ATP Cup. Fognini show nel doppio con Bolelli e l'Italia supera 2-1 la Norvegia -