Arzano: Sequestrati ad ambulanti 280 chili di carciofi con la muffa venduti per strada (Di lunedì 6 gennaio 2020) Arzano: Operazione dei carabinieri per la sicurezza alimentare. Sequestrati ad ambulanti 280 chili di carciofi venduti per strada con segni di muffa. Continuano i servizi disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli per contrastare la vendita illegale di alimenti. I controlli sono iniziati già a ridosso del Capodanno e, in particolare ad Arzano, nell’ultima … L'articolo Arzano: Sequestrati ad ambulanti 280 chili di carciofi con la muffa venduti per strada proviene da 2A News. Scritto da Redazione Leggi la notizia su 2anews

