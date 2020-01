Sardine, la profezia di Travaglio: "Io non so quanto dureranno..." (Di domenica 5 gennaio 2020) Claudio Cartaldo Il direttore del Fatto sul futuro delle Sardine: "Dipenderà molto da quello che succederà nella politica nazionale" Anche Marco Travaglio sospende il giudizio sulle Sardine e comincia a intravederne la data di scadenza. In diretta a Otto e Mezzo con Lilli Gruber, il direttore del Fatto Quotidiano ha detto la sua sul movimento dei pesciolini nato a Bologna e poi diffusosi a macchia d'olio un po' in tutta Italia. Il prossimo appuntamento di Santori&Co. è previsto per il 19 gennaio nel capoluogo emiliano, a sette giorni dalle elezioni regionali. In molti cercano di capire se riusciranno a spostare voti necessari a Stefano Bonaccini per superare Lucia Borgonzoni. Ma la forza delle sarde sembra destinata a fare la fine degli altri (tanti) movimenti viola e arancioni che si sono susseguiti in Italia. Secondo Travaglio il movimento delle Sardine va visto sotto ... Leggi la notizia su ilgiornale

