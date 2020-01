Roma Torino 0-0 LIVE | Sirigu provvidenziale su Kolarov

LIVE Roma-Torino 0-0 - Serie A calcio 2020 in DIRETTA : palo di Belotti in contropiede - Sirigu sventa i tentativi di Zaniolo e Florenzi! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE [embedit snippet=”adsense-articolo”] 22′ Torino che non riesce a trovare Verdi e Berenguer tra le linee e soffre in fase di impostazione. 20′ Giallo per Verdi che ferma con una trattenuta Pellegrini a centrocampo. 18′ Sirigu vola e respinge la punizione di Kolarov battuta forte ma poco precisa. 17′ Giallo per Izzo che stende Dzeko al limite dell’area di ...

LIVE Roma-Torino 0-0 - Serie A calcio 2020 in DIRETTA : Sirigu sventa i tentativi di Zaniolo e Florenzi! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

9′ PALO! risposta rabbiosa dei granata, Belotti in profondità incrocia il tiro e prende il palo, nell'azione seguente De Silvestri tutto solo di testa colpisce male. 7′ Florenzi ci prova al volo da dentro l'area di rigore, vola Sirigu a respingere il tiro. 5′ Ola Aina prova la verticale per Verdi, ma sbaglia completamente la ...

LIVE Roma-Torino 0-0 - Serie A calcio 2020 in DIRETTA : si parte all'Olimpico! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

3′ Sirigu! il portiere granata salva in tuffo su una deviazione derivata da un tiro di Zaniolo da fuori area. 1′ Inizia la partita! 20.43 Tra poco l'ingresso in campo delle due squadre, fischio d'inizio a breve. 20.40 Lo stadio Olimpico è pronto, il pubblico aspetta l'ingresso in campo delle due squadre. 20.37 In tre delle ...

Aina : «Roma Torino? Partita difficile per entrambe - vogliamo fare bene» : La determinazione di Ola Aina, protagonista della sfida fra Roma e Torino di questa sera allo Stadio Olimpico Ola Aina, esterno del Torino, ha sottolineato l’importanza della sfida di questa sera fra i granata e la Roma. Ecco le sue parole ai canali ufficiali giallorossi nel pre-Partita. «Penso che questa sera sarà una Partita difficile per entrambe le squadre perché siamo veramente determinati e desiderosi di fare bene stasera. Sappiamo ...

LIVE Roma-Torino 0-0 - Serie A calcio 2020 in DIRETTA : si comincia - Zaniolo e Perotti titolari : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20.31 In Serie A, la Roma è la squadra contro cui il Torino ha perso più volte in trasferta (48 su 74) e quella contro cui i granata hanno incassato più reti in match esterni nella competizione (142). 20.28 Nelle ultime 29 trasferte di Serie A a Roma contro i giallorossi, il Torino ha mantenuto la porta inviolata soltanto una volta: 1-0 del maggio 2007. In ...

Roma - Florenzi : «Il Torino ha un bel gioco - dobbiamo mettere cattiveria» : Le parole di Alessandro Florenzi, giocatore della Roma che ha strappato una maglia da titolare contro il Torino Alessandro Florenzi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Roma TV poco prima della delicata sfida casalinga contro i rivali del Torino. Ecco l’analisi offerta dal laterale. «Torino squadra difficile? Sì, loro non sono una squadra facile da affrontare, con un bel gioco e si difendono benissimo con dei giocatori ...