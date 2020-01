Renzi dice no alla revoca per Autostrade (Di domenica 5 gennaio 2020) Matteo Renzi rilascia oggi un’intervista a Barbara Jerkov sul Messaggero per dire che anche se il MoVimento 5 Stelle è a pezzi la maggioranza non rischia e chiede più poteri per Roma Capitale, esattamente come preconizzava Virginia Raggi. Ma dice anche qualcosa di importante su una partita che agita la maggioranza: quella della revoca per Autostrade. Al primo Cdm si parlerà della concessione di Autostrade: cosa pensa della revoca della concessione? Iv come voterà sull’articolo del Milleproroghe che interviene sul tema concessori? «Abbiamo già votato contro in Cdm. Voteremo contro in Parlamento. Perché punire chi ha sbagliato sul Morandi o altrove è sacrosanto. Fare invece leggi improvvisate che privano il Paese di credibilità internazionale e fanno fuggire gli investitori internazionali è invece un assurdo. Se giuridicamente ci sono le condizioni per la revoca lo devono dire i ... Leggi la notizia su nextquotidiano

sitornaasperare : RT @gzibordi: @GuidoCrosetto scusa ma, questo è il responsabile del programma di FDI e dice le stesse cose di Monti, Renzi, il PD e della '… - sitornaasperare : RT @gzibordi: questo è il responsabile del programma di FDI, un partito in cui la Meloni fino a poco fa voleva uscire dall'euro... e dice… - PietroCuratola : RT @gzibordi: questo è il responsabile del programma di FDI, un partito in cui la Meloni fino a poco fa voleva uscire dall'euro... e dice… -