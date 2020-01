Milano: anziana trovata morta in un agriturismo. Picchiata selvaggiamente (Di domenica 5 gennaio 2020) Dramma questa mattina in un agriturismo alle porte di Milano. Il corpo privo di vita di una donna è stato ritrovato all’interno della struttura. Dalle prime indiscrezioni, sul corpo sono stati triovati segni di violenza fisica. anziana trovata morta in agriturismo Secondo quanto si legge su Repubblica, la donna si chiamava Carla Quattri Bossi e aveva 90 anni. Madre del prorpietario dell’agriturismo Podere Rocchetto, è stata ritrovata da un’ospite della struttura e dopo aver sentito le grida della segrateria. Segni di violenza sul corpo Sul posto sono giunti gli agenti della Squadra Mobile e della scientifica. Sul corpo della donna sono stati rinvenuti segni di violenza. Le numerosi tumefazioni fanno pensare che la donna sia stata Picchiata selvaggiamente. L'articolo Milano: anziana trovata morta in un agriturismo. Picchiata selvaggiamente proviene da The Social Post. Leggi la notizia su thesocialpost

TgrRai : Anziana trovata morta in un agriturismo vicino a Milano: sul corpo segni di violenza. Prima ipotesi: 'Picchiata sel… - Yogaolic : RT @rep_milano: Anziana trovata morta in un agriturismo alle porte di Milano. Prima ipotesi: 'Picchiata selvaggiamente' [aggiornamento dell… - ABosurgi : RT @rep_milano: Anziana trovata morta in un agriturismo alle porte di Milano. Prima ipotesi: 'Picchiata selvaggiamente' [aggiornamento dell… -