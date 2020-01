Guida Tv Lunedì 6 gennaio, i programmi di oggi (Di domenica 5 gennaio 2020) Guida Tv Lunedì 6 gennaio Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 20:30 Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Rai 2 ore 21:20 9-1-1 1×09-10 Finale di stagione (qui le anticipazioni) Rai 3 ore 21:20 L’ultimo Lupo Canale 5 ore 21:40 Pinocchio Italia 1 ore 21:20 Now You See Me 2 1a Tv Rete 4 ore 21:25 Mountains la vita sopra le nuvole La7 ore 21:15 Eden un pianeta da salvare Tv8 ore 21:25 Il pesce innamorato Nove ore ore 21:30 Come farsi lasciare in 10 giorni Serie e Film in Tv Guida Tv Lunedì 6 gennaio Le Serie Tv in Chiaro Rai 2 ore 21:15 9-1-1 1×09-10 Finale di stagione TopCrime ore 21:10 CSI New York 5×01-02 Giallo ore 21:10 Tatort 1a Tv Rai Premium ore 21:20 Le mille e una notte – Aladino e Sherazade Le Serie Tv Sky/Premium Fox ore 21:00 Emergence 1×01-02 1a Tv (qui la scheda) FoxLife ore 21:05 The Good Doctor 1×10-11-12 FoxCrime ore 21:05 ... Leggi la notizia su dituttounpop

