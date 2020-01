Golden Globe 2020: dove vederli in tv (Di domenica 5 gennaio 2020) Stanotte la cerimonia di premiazione dei Golden Globe 2020 sarà in diretta tv anche in Italia: ecco dove vederli. E' arrivato il giorno dei Golden Globe 2020, ecco dove vederli: stanotte su Sky Atlantic dalle ore 00.55 alle ore 05.30. La cerimonia dei premi, condotta da Ricky Gervais, sarà trasmessa in esclusiva per l'Italia anche su Sky TG24. La lunga notte dei Golden Globe 2020 sarà commentata in diretta negli studi di Sky TG24 dalle giornaliste Denise Negri e Federica Pirchio con il vicedirettore di Vanity Fair Italia Malcom Pagani e i volti di Sky Atlantic e Sky Cinema Federico Chiarini e Barbara Tarricone. Durante lo speciale ci saranno collegamenti dal red carpet, numerosi contributi video e approfondimenti allo ... Leggi la notizia su movieplayer

