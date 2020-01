«Gli italiani non sono scemi» |  la frase che i politici ci dovrebbero risparmiare

Tornano le domeniche gratis nei musei italiani – Gli appuntamenti del 5 gennaio nelle principali città : Anche nel 2020 Tornano le domeniche al Museo, le giornate in cui si potranno visitare gratuitamente musei e parchi archeologici statali. Il primo appuntamento è previsto per domenica 5 gennaio. Per il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, è invece prevista l’apertura straordinaria di gallerie e altri certi di arte e cultura, secondo tariffario tradizionale. Sul sito del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo è presente ...

Tour de Ski 2020 - Federico Pellegrino : “Un peccato - volevo fare risultato davanti aGli italiani” : Federico Pellegrino non è riuscito a brillare nella sprint a tecnica classica in Val di Fiemme, prova valida per il Tour de Ski 2020. Il valdostano non è andato oltre il tredicesimo posto sulle nevi italiane, faticando a digerire una tecnica non propriamente sua e venendo eliminato ai quarti di finale dopo la seconda posizione nelle qualificazioni. Il 29enne sperava di lottare per il podio ma non c’è stato nulla da fare, traspare grande ...

Saldi - Confcommercio : VoGlia di shopping per 2 italiani su 3 : Voglia di shopping per 2 italiani su 3 nel primo giorno dei Saldi invernali. Si acquisteranno principalmente capi di abbigliamento, e il consumatore tipo e’ donna, tra i 35 e i 44 anni e residente al Sud. Questi, in sintesi, i risultati principali dell’indagine sugli acquisti degli italiani in occasione della stagione dei Saldi invernali 2019 realizzata da Confcommercio Imprese per l’Italia in collaborazione con Format ...

Sulle tavole deGli italiani arrivano le prime clementine sostenibili : combattono lo sfruttamento e rispettano l’ambiente : arrivano Sulle tavole le prime clementine sostenibili, che rispettano l’ambiente e la biodiversità, combattono lo sfruttamento e garantiscono un equo compenso agli agricoltori. L’iniziativa nasce da un protocollo d’intesa sottoscritto da Federdistrbuzione, Coldiretti e Fai – Filiera agricola italiana – che porterà sugli scaffali dei supermercati e ipermercati nazionali una selezione di prodotto di alta qualità proveniente soprattutto ...

Nel 2019 Gli italiani hanno prodotto oltre 122mila tonnellate di rifiuti elettronici - pari al peso di un treno Freccia Rossa : Nel 2019 Ecodom ha gestito 122.330 tonnellate di rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) provenienti dalle case degli italiani. Una quantita’ paragonabile al peso di 156 Freccia Rossa 1000 da 8 carrozze. Sono i dati di Ecodom, che rappresenta per il principale Consorzio italiano di gestione dei RAEE e segnala un incremento del 16% rispetto al risultato raggiunto nel 2018 (105.824 tonnellate). La raccolta ha ...

Sondaggi politici Demopolis : cosa ricorderanno Gli italiani del 2019? : Sondaggi politici Demopolis: cosa ricorderanno gli italiani del 2019? La nascita del Conte bis, il successo della Lega alle Europee e il debutto nelle piazze del Movimento delle Sardine sono stati i fatti politici che più hanno caratterizzato il 2019 in Italia. A sostenerlo è la maggioranza degli intervistati nei Sondaggi politici dell’Istituto Demopolis per il Tg3. La crisi politica in agosto che ha portato alla nascita del governo ...

Come sono cambiati Gli italiani in 10 anni : meno ricchi ma più studiosi : Reddito, disoccupazione e criminalità. Ma anche università, medicina e ricerca. Dieci anni a confronto con le migliori ...

LETTURE/ Quando Gli anarchici - italiani - mettevano bombe a Wall Street... : In "Nero d'Inferno" Matteo Cavezzali si getta sulle tracce di Mario Buda, anarchico romagnolo arrivato nel 1907 a New York in cerca di fortuna

Salvini : «Prima Gli italiani? Ibra non toGlie il posto ad un giovane» : Matteo Salvini, ex ministro dell’Interno, parla dell’arrivo di Zlatan Ibrahimovic al Milan, squadra di cui è tifoso: le sue parole Matteo Salvini trova sempre il modo di far parlare di sè: ecco le parole del leader della Lega sull’arrivo di Zlatan Ibrahimovic al Milan, riportate da Adnkronos. «Per me il ‘prima gli italiani’ vale fino a quando il Milan scende in campo… D’altra parte, Ibrahimovic non ...

Tolo Tolo - Pietro Valsecchi : "Il film di Checco Zalone ha riunito Gli italiani nelle sale" : Il produttore Pietro Valsecchi su Checco Zalone e Tolo Tolo: 'Ha riunito gli italiani nelle sale', mentre il film raggiunge quasi gli 8,7 milioni di incassi nel primo giorno al cinema. Pietro Valsecchi, fondatore di Taodue film, compagnia che ha prodotto il film già campione di incassi di Checco Zalone, Tolo Tolo, non ha che lodi nei confronti del regista e attore pugliese e ha commentato il successo del film a un giorno dallo straordinario ...

Checco Zalone da Record - Tolo Tolo piace aGli italiani : “Diverte ed emoziona” : Checco Zalone batte se stesso: “Tolo Tolo”, il quinto film dell’ attore pugliese prodotto dalla Taodue Film di Pietro Valsecchi, distribuito da Medusa e diretto, per la prima volta, dallo stesso Zalone, raggiunge numeri stellari nel suo primo giorno di programmazione: al boxoffice sfiora gli 8,7 milioni di euro (8.680.232 con oltre 1.175.000 presenze) diventando il film con il miglior incasso di sempre nella storia del cinema italiano ...

Patrimonio immobiliare - il rapporto del Mef : case di proprietà per 3 italiani su 4 - cala il valore deGli immobili quasi ovunque : Tre famiglie su quattro vivono in una casa di proprietà, e il valore complessivo del Patrimonio abitativo supera i 6mila miliardi: lo rivela la settima edizione di ‘Gli immobili in Italia’ la pubblicazione realizzata da Agenzia delle Entrate e dal Ministero Economia e Finanza, in collaborazione con Sogei, che fotografa il Patrimonio immobiliare italiano. I dati si riferiscono all’anno 2016 e sono stati ottenuti elaborati ...

Capodanno : mezzo miliardo di avanzi su tavole deGli italiani : mezzo miliardo di avanzi sono rimasti sulle tavole imbandite per le feste di fine anno che nella stragrande maggioranza delle famiglie vengono riciclati in cucina anche per una crescente sensibilità verso il taglio degli sprechi per motivi economici, etici ed ambientali: è quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixè dalla quale si evidenzia che più di otto italiani si dieci (83%) dopo la grande festa mettono a casa nel piatto gli avanzi ...

Aspettativa di vita - Gli italiani diventano più longevi di sempre : L’Aspettativa di vita più lunga di sempre, anche se le condizioni di salute diventano precarie. È la previsione del rapporto Bes pubblicato dall’Istat, che analizza il benessere degli italiani nelle sue diverse dimensioni: dalla salute all’istruzione, dal lavoro al benessere economico, dalle relazioni sociali alla qualità dei servizi. Per quanto riguarda la salute, secondo il report, nel 2018 la speranza di ...