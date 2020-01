“E poi l’amore”. Giulia Salemi, la verità sulle voci di un uomo nella sua vita (Di domenica 5 gennaio 2020) Beccata a Capodanno: Giulia Salemi era in compagnia di un uomo. Ma chi è? Via libera al pettegolezzo più sfrenato, nonostante il silenzio palesato dall’influencer sulla sua vita privata. Giulia Salemi non si è pronunciata espressamente, ma qualcosa solo oggi fa capolino tra le pagine del gossip. Adesso la Salemi, attraverso delle Instagram stories, si è sbilanciata, chiarendo una volta per tutte come stanno le cose, senza risparmiare quel che andava approfondito. Tutti hanno domandato chi fosse l’uomo al suo fianco con cui la bella influencer ha deciso di trascorrere la festa di capodanno. A chi le ha chiesto se fosse fidanzata e di volerla vedere ben presto con un principe azzurro al suo fianco, Giulia ha risposto con parole ironiche che hanno saputo spiazzare per bene i follower e quanti sostenevano il principio di una relazione misteriosa. Giulia non si è più trattenuta, forte ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

Nonnadinano : RT @acs_italia: Fadi è un cristiano egiziano di 8 anni. Fra i banchi della chiesa sfiora il terrorista che ha poi ucciso 17 fedeli, tra cui… - acs_italia : RT @acs_italia: Fadi è un cristiano egiziano di 8 anni. Fra i banchi della chiesa sfiora il terrorista che ha poi ucciso 17 fedeli, tra cui… - pierpaolofarina : @GiuVale_ Ma poi, che ci frega di chi fa cosa. Viva l'amore libero, basta che sia protetto ? -