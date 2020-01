Dakar 2020: un buon esordio per Fernando Alonso. Lo spagnolo abile a far fronte a tanti problemi nella prima tappa (Di domenica 5 gennaio 2020) Fernando Alonso può essere decisamente soddisfatto al termine della prima tappa della Dakar 2020. C’era grande attesa per il pilota asturiano che, in compagnia del connazionale (cinque volte vincitore della competizione) Marc Coma, ha affrontato la Jeddah – Al Wajh (319 km di speciale) con grinta e determinazione tra le auto con la Toyota Hilux. Non è stata una giornata facile per Nando, visto che il percorso ha riservato diverse sgradite sorprese: problemi con le gomme (forature) e di navigazione. Un mix di criticità che avrebbe potuto affossare l’iberico, poco esperto nell’affrontare una corsa di questo genere. Invece, con la solita decisione, il due volte iridato in F1 (2005-2006) ha saputo trovare delle soluzioni valide, portando a casa la pelle, come si suol dire, e chiudendo di poco fuori la top-10, in undicesima posizione a 15’27” dal ... Leggi la notizia su oasport

Gazzetta_it : #DiarioDakar notti in tenda, via all'alba, gps vietati: #Dakar, è corsa 'cieca' - autosprint : #Dakar2020, 1ª tappa: l'outsider #Zala inizia meglio di tutti ?? ?? - Flyin18T : Dakar, AUTO - 1° Tappa: Mini pigliatutto, Alonso si prende 15 minuti -