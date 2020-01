Armando Incarnato "cacciato" da Uomini e Donne? - (Di domenica 5 gennaio 2020) Serena Granato Secondo le ultime anticipazioni tv emerse in rete, Gianni Sperti ha invitato Armando Incarnato a lasciare definitivamente lo studio di Uomini e Donne C'è grande attesa per la nuova puntata del trono over. Secondo le ultime indiscrezioni emerse in rete, a Uomini e Donne si sono registrati dei nuovi colpi di scena. Le anticipazioni vedono a rischio la partecipazione al dating show di Maria De Filippi di uno dei protagonisti del trono over. Parliamo di Armando Incarnato. Il cavaliere campano, dopo aver accusato in studio l'italo-venezuelano Juan Luis Ciano- di avere più frequentazioni parallele alla sua partecipazione a Uomini e Donne- ha ricevuto a sua volta delle accuse. O almeno questo è stando allo spoiler lanciato de Il vicolo delle news. Al momento non ci è dato sapere molto circa le accuse giunte ai danni di Incarnato, ma la nota fonte anticipa che la sua ... Leggi la notizia su ilgiornale

