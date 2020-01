Armando Incarnato Cacciato da Uomini e Donne! La Replica del Cavaliere! (Di domenica 5 gennaio 2020) Ennesimo colpo di scena all’interno del Trono Over di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni dopo Juan Luis un altro cavaliere ha abbandonato il programma, si tratta di Armando Incarnato. Su di lui ha fatto una clamorosa segnalazione Gianni Sperti. Ma adesso il cavaliere ha Replicato Ecco nei dettagli cosa sta accadendo. Il Trono Over di Uomini e Donne continua a regalarci colpi di scena. Dopo l’uscita dal programma di Juan Luis, di cui vi abbiamo già raccontato, il suo più agguerrito avversario, Armando Incarnato, ha subito il suo stesso destino ed è stato Cacciato da Uomini e Donne. Incarnato ha più volte accusato l’italo-venezuelano di avere varie relazioni al di fuori della trasmissione, tra cui una anche con sua sorella Tina Incarnato. Ebbene secondo una segnalazione di Gianni Sperti, anche Armando avrebbe delle frequentazioni al di fuori del Trono ... Leggi la notizia su gossipnews.tv

