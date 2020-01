Una piastra per waffle ordinata su Amazon è arrivata con un vecchio waffle croccante già dentro (Di sabato 4 gennaio 2020) Un waffle cotto, incrostato sulla superficie della piastra ordinata con Amazon. Così è arrivato il regalo di Natale di una nonna per la sua nipotina. Quando la piccola ha aperto il pacco, consegnato con Prime, si è trovata davanti la brutta sorpresa. Wow, my mom sent my daughter a new wafflemaker from @Amazon and they sent us a used one with the FOOD STILL IN IT. Disgusting! I guess @khadeeja safdar, @deniseduana & @shaneshifflett of @WSJ are right. @Amazon has no quality control. https://t.co/AuYpz0XP0u pic.twitter.com/FYckJQDA08— Brian McCarthy (@McCarthyPhotoLA) December 26, 2019 Subito suo padre, Brian McCarthy, ha scattato una foto e documentato sui suoi canali social in quale stato è arrivato a destinazione il macchinario per sfornare waffle che tutto sembra tranne che nuovo. «Ci hanno inviato un wafflemaker con il cibo ancora dentro: è disgustoso!», scrive McCarthy. ... Leggi la notizia su open.online

