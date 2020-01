Salvini la spara grossa su Trump. E la linea del Centrodestra va in tilt. L’elogio per l’attacco in Iraq non è piaciuto a nessuno (Di sabato 4 gennaio 2020) Meno male che in fatto di politica estera è il Governo ad avere le idee confuse. Perché questo è il motivetto che da tempo, in particolare nelle ultime ventiquattro ore e per via dell’attacco americano a Bagdad, viene sbandierato dalle opposizioni che, se il ragionamento fila, devono per forza di cose avere una linea unica e granitica. Peccato che non sia affatto vero tanto che il Centrodestra, ieri, ha dato prova dell’esatto contrario. Cosa ben più grave, a far emergere distinguo e incoerenze non è bastato nulla più che un tweet del più social dello schieramento, il leader leghista Matteo Salvini. Già proprio lui, il re Mida del web ci è ricascato e l’ha sparata grossa: “Donne e uomini liberi, alla faccia dei silenzi dei pavidi dell’Italia e dell’Unione Europea, devono ringraziare Trump e la democrazia americana per aver eliminato uno degli uomini più pericolosi e spietati al mondo, un ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

Matteo Salvini spara sul M5s dopo gli arrivi nella Lega : "Effetti dell'abbraccio mortale col Pd" : Matteo Salvini , in Calabria per un comizio elettorale, presenta il programma della Lega per le elezioni del 26 gennaio e attacca i Cinque Stelle. "Siamo qui per il cambiamento. Non commento i problemi locali e nazionali dei Cinque Stelle. È evidente che hanno perso la bussola. Ma ognuno è padrone

'20 tweet al giorno - quando lavora?'De Luca spara su Salvini . VIDEO : "Come diceva Seneca, facere, non dicere philosophia docet. La filosofia insegna ad agire, non a parlare". Così il presidente della Campania Vincenzo De Luca spiega il ruolo della filosofia e della cultura in un'intervista al direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino Segui su affaritaliani.it

Spara ai ladri - gioielliere condannato a 13 anni. Salvini : “Vergogna!” : Il gioielliere uccise due ladri che avevano assaltato il suo negozio e minacciato la moglie con un’arma da fuoco: condannato oggi a 13 anni di reclusione dalla Corte d’assise di Catania. Severa la replica di Salvini : “Questa è una vergogna”. Il fatto è accaduto il 18 febbraio del 2008, ben 11 anni fa, ma solo […] L'articolo Spara ai ladri , gioielliere condannato a 13 anni. Salvini : “Vergogna!” proviene ...

Ladro ucciso - nel Bolognese - il custode gli ha sparato alla schiena. Salvini : "Siamo tutti custodi" : Omicidio di Bazzano, da escludersi la legittima difesa: un solo colpo su cinque a bersaglio. "Sparavo alla campagna"

Salvini spara su Conte e apre ai 5S 'Mes - condivido le vostre richieste' : "E' seduto li', chi sta mettendo a rischio i risparmi degli italiani...". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini , intervenendo nell'aula di Palazzo Madama sul Mes, additando il premier Giuseppe Conte Segui su affaritaliani.it

Salvini spara agli immigrati : «Che schifo - è istigazione all?odio e alla violenza» : «Cosa non si fa per farsi un po? di pubblicità, che squallore. La ?scultura? che mi raffigura mentre sparo agli immigrati è una vera schifezza, è...

Napoli - esposta scultura di Salvini che spara a migranti. L’autore : “Un bambinone che gioca a videogame”. Il leader leghista : “Che squallore” : Matteo Salvini armato di pistola gioca ttolo spara a due migranti africani in versione zombie: è l’opera di Salvatore Scuotto che oggi viene esposta a Napoli nella mostra collettiva ‘Virginem=Partena‘ nella galleria Nabi Interior Design. “Ho voluto rappresentarlo come un bambinone che gioca ad un videogame popolato da fantasmi, come si vede dai dettagli della pistola che è intenzionalmente sproporzionata. Dico che il suo ...

A Napoli una scultura di Salvini che spara agli immigrati. Il leader della Lega : "Istigazione all'odio" : Matteo Salvini armato di pistola spara a due africani in versione zombie: è l’opera di Salvatore Scuotto che oggi sarà esposta a Napoli nella mostra collettiva ‘Virginem=Partena’ nella galleria Nabi Interior Design.“Quando ho iniziato a creare, Salvini era ancora ministro dell’Interno - racconta Scuoto al quotidiano Il Mattino - Ho voluto rappresentarlo come un bambinone che gioca ad un videogame ...

Napoli - in mostra una scultura shock che raffigura Matteo Salvini che impugna una pistola e spara a mamma e figlio di colore : Una scultura che non può certo passare inosservata quella esposta a Napoli alla mostra Virginem = Partena, curata da Biancamaria Santangelo. La mostra è stata inaugurata qualche giorno fa alla galleria Nabi Interior Design di via Chiatamone. La scultura che sicuramente farà molto discutere è quella creata da Salvatore Scuotto ed è stata chiamata “La pacchia è finita”. La scultura raffigura Matteo Salvini che impugna una pistola e ...

Salvini spara a due immigrati. ?La scultura choc a Napoli : Serena Pizzi L'artista si giustifica: "La mano mi è scappata". Ma non rinnega quello fatto. Salvini : "È una schifezza, istiga all'odio" Dicono che la destra diffonda odio e che Matteo Salvini marci sopra a certe "problematiche" per aumentare i propri consensi, creando un clima di terrore. La sinistra e i radical chic dicono tutto questo (e non solo), condannano l'odio vomitato - a loro dire - dalla destra e istituiscono la ...

Salvini spara agli immigrati : «Che schifo - è istigazione all?odio e alla violenza» : «Cosa non si fa per farsi un po? di pubblicità, che squallore. La ?scultura? che mi raffigura mentre sparo agli immigrati è una vera schifezza, è...

Salvini spara agli immigrati - in mostra a Napoli la scultura choc : È un periodo in cui lo scontro politico, anche quello più truce, finisce nell'arte. Oggi a Napoli inaugura la mostra collettiva Virginem = Partena, curata da Biancamaria Santangelo,...

Napoli - Salvini che spara a due immigrati : la scultura choc. Ed è subito polemica : La scultura choc. E che crea - invevitabilmente polemica : Salvini raffigurato mentre spara con una pistola a due immigrati -zombie. Accade a Napoli , dove sabato 23 novembre si innaugura la...

Salvini spara a mamma e figlio immigrati - in mostra a Napoli la scultura choc : È un periodo in cui lo scontro politico, anche quello più truce, finisce nell'arte. Oggi a Napoli inaugura la mostra collettiva Virginem = Partena, curata da Biancamaria Santangelo,...

AdrianoSalis : @NewsPaper_Italy - La Notizia Giornale edizione del 04/01/2020 - - thinkinpink : RT @marco_merighi: @matteosalvinimi @realDonaldTrump @Mike_Pence @SecPompeo @netanyahu Nel mondo civile ci sono le leggi e i tribunali per… - MARCO13212605 : RT @DaliaDaliaanfo: Trump, per distrarci dal suo impeachment, fa scoppiare una guerra. Salvini ,per distrarci dal suo processo, fa scoppiar… -