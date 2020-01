Pompieri aggrediti a Milano: parla caposquadra: “Eravamo 5 contro 100” (Di sabato 4 gennaio 2020) A tre giorni dallo spiacevole episodio dei Pompieri aggrediti a Milano la notte di Capodanno, parla il caposquadra presente in quelle ore e vittima dell’aggressione avvenuta in via Gola, non lontano dalla zona dei Navigli. Il vigile del fuoco Francesco Murdica ha raccontato ai giornalisti ha raccontato gli attimi di tensione in cui lui e i suoi uomini si sono ritrovati accerchiati da un centinaio di persone che li hanno presi a bottigliate ed hanno rubato loro persino le chiavi dell’autopompa. Pompieri aggrediti a Milano Il caposquadra Murdica ha spiegato come in un momento del genere affrontare gli aggressori in maniera esplicita sarebbe stato solo controproducente: “Abbiamo dovuto fare uno sforzo di freddezza perché la rabbia era tanta. Ma non potevamo fare nulla perché eravamo cinque persone contro un centinaio. Reagire non sarebbe servito”. A rendere ... Leggi la notizia su notizie

