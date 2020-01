Pensioni ultime notizie: Quota 100 col rischio esodati. Chi sono (Di sabato 4 gennaio 2020) Pensioni ultime notizie: Quota 100 col rischio esodati. Chi sono Pensioni ultime notizie: nuova puntata del dibattito politico su Quota 100; la forma di prepensionamento “scade” nel 2021: la maggioranza prepara un piano per evitare nuovi esodati. Pensioni ultime notizie: Quota 100 non si tocca (per ora) Quota 100 è un provvedimento sperimentale che, dunque, ha già il tempo contato, per così dire: nello specifico, scadrà il 31 dicembre 2021. Dunque, dal primo gennaio 2022 – a meno di una conferma negli stessi termini che, almeno per il momento, sembra improbabile – non si potrà più andare in pensione con 62 anni d’età e 38 di contributi ma soltanto dopo aver compiuto 67 anni e due mesi di età o aver maturato 42 anni e 10 mesi di contributi (41 e 10 mesi per le donne) come previsto dalla Legge Fornero. Innanzitutto, per questo la maggioranza ha evitato di modificare la ... Leggi la notizia su termometropolitico

