Montanari: “De Laurentiis ha scelto di investire nel Bari” (Di sabato 4 gennaio 2020) Montanari: compratori per il Napoli? C’è una grande ondata d’americani… A ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Andrea Montanari, Milano e Finanza per parlare di una eventuale vendita del Napoli da parte di De Laurentiis. Queste le sue parole: SU UN POSSIBILE DOSSIER NAPOLI “A Milano si parla di un possibile dossier Napoli, girava anche un grande nome di una banca. Se uno unisce i puntini, prima o poi si arriva alla soluzione, non che debba vendere. Il brand vende, De Laurentiis ha scelto di investire nel Bari, non ha problemi finanziari, e i rapporti son quelli che sono. Il Napoli ha bisogno continuamente di vendere calciatori, tanto più che il business cinematografico di De Laurentiis pesa sempre meno”. SUL VALORE DEL NAPOLI ”Valore Napoli? Pare valga circa 50 milioni in più alla ... Leggi la notizia su forzazzurri

