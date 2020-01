Moncini al Benevento? La decisione di Semplici per il Verona (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoFerrara – Nessun indizio di mercato arriva da Ferrara. Leonardo Semplici ha infatti regolarmente convocato Gabriele Moncini per la sfida di domani pomeriggio contro il Verona. La serie A si appresta infatti a tornare protagonista e tra i calciatori scelti dal tecnico della Spal figura anche l’attaccante che tanto piace al Benevento. Radio-mercato, anzi, racconta di una trattativa già imbastita tra i direttori sportivi Pasquale Foggia e Davide Vagnati sulla base di tre milioni di euro più bonus. Se ne riparlerà probabilmente dopo il match con gli scaligeri, in programma alle ore 15 al “Paolo Mazza“. Una sfida, magari, che i tifosi della Strega seguiranno con un pizzico di interesse sfruttando la sosta del torneo cadetto. L'articolo Moncini al Benevento? La decisione di Semplici per il Verona proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

MCriscitiello : Empoli, grande offerta alla SPAL per Moncini ma il Calciatore vuole il BENEVENTO..... Toscani anche su Tutino… - riccardobottoni : @Filoribs @spalferrara Petagna ha scritto un post dicendo che non ha intenzione di andarsene. Moncini ha mezza b ch… - EmpoliFCFeed : Empoli Calcio Tmw: “Duello Empoli-Benevento” per Moncini #empolifc -