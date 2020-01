Milan, cresce la febbre per Ibrahimovic. Contro la Sampdoria attesi 60 mila spettatori (Di sabato 4 gennaio 2020) Zlatan Ibrahimovic è pronto a giocare dal primo minuto in milan-Sampdoria. A San Siro sono attesi 60 mila spettatori. Il milan si aggrappa a Zlatan Ibrahimovic. I rossoneri, tramortiti dai cinque gol di Bergamo, vogliono iniziare il 2020 nel migliore dei modi. E il gigante di Malmo è atteso come un elisir. San Siro, 60 mila Contro la Sampdoria L’entusiasmo è alle stelle, tanto è vero che a oggi sono già stati venduti 56 mila biglietti per milan-Sampdoria, in programma lunedì alle 15. A questo punto è facile attendersi almeno 60 mila spettatori a San Siro. https://www.youtube.com/watch?v=EW9dpZ58N3I Subito in gol a milanello Nel frattempo, nell’amichevole giocata ieri a milanello Contro la Rhodense, formazione di Eccellenza, Ibrahimovic ha giocato la prima frazione di gioco, prendendosi subito la scena: un gol, su assist di Calabria, e poi un assist ... Leggi la notizia su newsmondo

