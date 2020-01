Liliana Segre: “Via i fiori dalle tombe dei fascisti? No, i morti sono tutti uguali” (Di sabato 4 gennaio 2020) L’Anpi ha chiesto al sindaco di Rapallo (Genova) di non mettere più la corona per i caduti della Rsi. La senatrice a vita Liliana Segre rigetta la proposta: “I morti sono tutti uguali, anche i fascisti. Non togliamo le corone a nessuno” “I morti sono tutti uguali. Non si toglie la corona a nessuno, quindi … L'articolo Liliana Segre: “Via i fiori dalle tombe dei fascisti? No, i morti sono tutti uguali” proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

