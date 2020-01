L’autoironia di Greta: diventa “Sharon” su Twitter. Ecco perché (Di sabato 4 gennaio 2020) Greta Thunberg cambia il suo nome su Twitter e diventa “Sharon” in onore di una concorrente di un game show televisivo britannico che l’ha chiamata così, rispondendo a una domanda sull’identità della nota attivista svedese. Così ha modificato il suo account Twitter La concorrente in questione, secondo la Bbc online, si chiama Amanda Henderson ed è un’attrice che ha partecipato al game show “Celebrity Mastermind” della stessa Bbc. Una gaffe che ha fatto il giro del mondo: il video che mostra la Henderson provare a indovinare il nome di Greta Thunberg ha già registrato milioni di visualizzazioni sul web. 2020 is cancelled pic.Twitter.com/aGDZCTTQmb— Mark Smith (@marksmithstuff) January 2, 2020 Non è la prima volta che Greta Thunberg modifica il suo profilo: a dicembre, ad esempio, ha cambiato la sua bio per rispondere a tono al presidente americano ... Leggi la notizia su open.online

