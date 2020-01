Jason Mayélé, la vita di un velocista che smise di correre e iniziò a volare: cronaca di un tragico incidente (Di sabato 4 gennaio 2020) A molti, magari, è un nome che non dirà nulla, ma Jason Mayélé ha lasciato una traccia indelebile in Serie A. Nato a Kinshasa, la capitale della Repubblica Democratica del Congo il 4 gennaio 1976, inizia a giocare da prima punta. Segna poco, motivo per cui è la classica spalla del bomber, uno di quei calciatori che non salgono alla ribalta ma sono fondamentali. Inizia a giocare in Francia, la sua squadra più importante è il Chateauroux. Di lui si accorge il Cagliari di Massimo Cellino, che lo porta in Italia. Una coppia velocissima con Suazo, ma pochissimi gol. Sarà solo uno il centro di Mayélé in 47 presenze. L’honduregno invece si rifarà alla grande in futuro segnando oltre 90 gol con gli isolani. Nel 2001 Mayélé passa al Chievo Verona. Nel 4-4-2 offensivo di Delneri (praticamente un 4-2-4) è uno degli esterni. Entra a gara in corso e dà il colpo di grazia agli avversari ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

