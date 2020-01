Inferno sulla strada: scontro tra un’auto e due furgoni, 5 feriti (Di sabato 4 gennaio 2020) Un incidente che avrebbe potuto avere gravi conseguenze è avvenuto venerdì 3 gennaio sulla Tangenziale ovest, a poche decine di metri dallo svincolo di Lorenteggio: due furgoni e una autovettura si sono scontrati mentre percorrevano la corsia in direzione Genova – Bologna. Nell’incidente sono rimaste ferite cinque persone, tra cui un bambino, che sono state ricoverate negli ospedali San Carlo e Humanitas. Sul posto sono intervenute tre autoambulanze. In un primo momento era stato richiesto anche l’intervento dell’eliambulanza che è rientrata alla base dopo la verifica sommaria delle condizioni di salute dei feriti.



Sul luogo dell’incidente avvenuto nel tratto Baggio e Cusago sono giunti anche gli agenti della Polstrada per effettuare tutti i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente: per questo e per permettere le ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

