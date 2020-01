‘InCanto di Natale’, domani l’atteso concerto con il tenore Zanfardino (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La rassegna “Natale a Teatro”, inserita nel cartellone di InCanto di Natale 2019, volge al termine: l’ultimo appuntamento, forse quello più atteso, è in programma domani, domenica 5 gennaio, alle ore 18.00, presso il Teatro San Vittorino di Benevento. Sul palco della struttura di via Tenente Pellegrini si terrà infatti il concerto “Christmas in love”, con il tenore Daniele Zanfardino e l’Ensamble “Paul Hindemith”, arrangiamenti curati da Egidio Napolitano e Geminiano Mancuso. Questo il programma completo del concerto: 1) Jingle Bells di James Lord Pierpoint 2) White Christmas di Irvin Berlin 3) “Cantique de Noël” di Adolphe-Charles Adam 4) Etnico: Klezmer Triptych Trad./arr. Mike Curtis 5) “Maria” da West side story di Leonard Bernstein 6) “Summertime” da Porgy and Bess di Georg ... Leggi la notizia su anteprima24

