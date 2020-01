“Il veganesimo è come una religione e non è disciminabile”: sentenza storica nel Regno Unito (Di sabato 4 gennaio 2020) Il veganesimo è uno stile di vita equiparabile a un credo filosofico e, di conseguenza, non può essere oggetto di discriminazione, come accade per una religione. È quanto stabilito da un tribunale del lavoro di Norwich, nel Regno Unito. Il tribunale doveva esprimersi in merito alla causa che riguardava Jordi Casamitjana, un uomo 55 anni, vegano, impiegato nella League Against Cruel Sports, onlus che si occupa della tutela degli animali. Casamitjana aveva denunciato l’associazione poiché aveva scoperto che quest’ultima aveva investito una quota del fondo pensioni in una società che faceva esperimenti sugli animali. La League Against Cruel Sports lo ha accusato di gettare discredito sull’associazione e ha deciso di licenziarlo. L’uomo ha fatto ricorso al tribunale del lavoro, sostenendo di essere stato licenziato sulla base del suo credo, il “veganesimo ... Leggi la notizia su tpi

