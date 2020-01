Gregoretti, Salvini verso il processo. Italia Viva: “Caso più grave della Diciotti” (Di sabato 4 gennaio 2020) Italia Viva pronta a votare il sì al processo a Salvini. Il partito di Renzi attacca il leader della Lega: “Caso più grave della Diciotti”. ROMA – Italia Viva pronta a votare il sì al processo a Salvini. Le ultime indiscrezioni smentiscono le voci di una possibile alleanza tra Matteo Salvini e il leader della Lega per chiudere il caso Gregoretti e pensare ad un governo con un premier terzo. Il partito dell’ex premier non farà nessuno sconto nella Giunta delle immunità con le porte del tribunale che si potrebbero aprire ben presto per il numero uno di via Bellerio. “La memoria di Salvini – sottolineano da Iv – non induce alcun elemento nuovo. Il caso della Gregoretti, dopo il decreto sicurezza bis, è più grave di quello della Diciotti. Il sequestro scatta perché i migrati si trovano su una nave militare quindi in territorio ... Leggi la notizia su newsmondo

matteosalvinimi : So di aver fatto il mio dovere da Ministro dell'Interno, sempre nell'esclusivo interesse della mia Patria. - matteosalvinimi : Sempre a difesa dell'Italia ???? - fattoquotidiano : Nave Gregoretti, la memoria di Matteo Salvini: “Coinvolto governo”. Ma ci sono allegate solo email per la redistrib… -