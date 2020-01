Gasparri vs Di Maio: “Soleimani è stato ucciso e tu sei in vacanza” (Di sabato 4 gennaio 2020) Il deputato di Forza Italia Maurizio Gasparri ha accusato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio di assenza durante un momento cruciale per gli equilibri geopolitici. Nei giorni in cui Soleimani è stato ucciso e la crisi Iran-Usa rischia di arrivare all’apice, il grillino si sarebbe infatti trovato in Spagna con la fidanzata. Gasparri contro Di Maio Sui social network è diventata virale la fotografa che lo ritrae in compagnia di Virginia Saba in aeroporto. Di Maio ha infatti trascorso con lei a Madrid il Capodanno 2020, come testimoniano anche degli scatti da lui condivisi che li ritraggono insieme. Non si sarebbe dunque trovato in Italia nel momento del raid Usa che ha causato la morte del generale iraniano. Né aveva fatto giungere notizia circa la posizione tenuta dall’Italia o le mosse che avrebbe fatto in questo senso da ministro degli Esteri. Un atteggiamento che ... Leggi la notizia su notizie

