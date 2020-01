Data center fantastici e dove trovarli (Di sabato 4 gennaio 2020) Conservare milioni e milioni di terabyte di dati in maniera sicura è uno dei grossi problemi a cui molte aziende devono trovare risposta. E lo sviluppo del cloud computing sta spingendo l’industria dei Data center. Questi centri sorgono spesso in luoghi all’apparenza impensabili, ma che in verità rispondono a esigenze di risparmio energetico e sostenibilità. La tendenza è quella di costruire i Data center nei pressi di fonti energetiche sostenibili come impianti eolici, pannelli solari o stazioni per l’energia geotermica o idrocinetica. Un altro fattore essenziale è legato alla necessità di effettuare un costante controllo della temperatura dei migliaia di server attivi, perché se questi dovessero surriscaldarsi il rischio di perdere dei preziosi dati aumenterebbe esponenzialmente. Non è quindi raro scoprire l’esistenza di un Data center nascosto in un bunker atomico o tra i ... Leggi la notizia su wired

