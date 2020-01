Dakar 2020, Marc Coma su Fernando Alonso: “Non era facile comunicare con lui, per il rispetto che provavo…” (Di sabato 4 gennaio 2020) Se si fa un piccolo viaggio indietro del tempo, a poco più di un anno fa, il 43enne catalano Marc Coma mai si sarebbe aspettato di tornare in scena nella Dakar. Lui, capace di imporsi nell’affascinante rally raid più famoso del mondo in cinque circostanze (successi arrivati nel 2006, nel 2009, nel 2011, nel 2014 e nel 2015), si era legato ormai al Marchio KTM, casa con la quale si era portato a casa le proprie vittorie, diventando General Manager nella sede iberica. Ecco che serviva un pilota come Fernando Alonso a far virare il percorso di Coma verso qualcosa di agonistico, ricoprendo un ruolo complicato come quello del navigatore, al fianco dell’asturiano. A bordo della Toyota Hilux la coppia ha cercato di trovare nel più breve tempo possibile la “chimica” giusta, per capire come comunicare al meglio. “Se me lo avessero detto 12 mesi fa non ci avrei ... Leggi la notizia su oasport

