Challenger Bendigo 2020, Jannik Sinner tds n.3, il tabellone e gli avversari. Possibile finale con Seppi? (Di sabato 4 gennaio 2020) Jannik Sinner incomincerà la sua stagione al Challenger di Bendigo, il tennista farà il proprio esordio nel torneo australiano (la località ha sostituito Camberra all’ultimo minuto). L’altoatesino, testa di serie numero 3, potrà sfruttare un bye al primo turno e ha tutte le carte in regola per farsi strada nella competizione con un montepremi di 162.480 dollari. Il secondo turno si preannuncia però molto duro perché il 18enne potrebbe trovarsi di fronte il finlandese Emil Ruusuvuori, atteso all’esordio dall’indiano Ramkumar Ramanathan: stiamo parlando del numero 123 al mondo, un ventenne emergente che a settembre ha sconfitto Dominic Thiem in Coppa Davis e che nel 2019 si è imposto in tre Challenger (Fergana, Maiorca, Glasgow) ed è allenato dall’italiano Federico Ricci. In Patria è già considerato l’erede dell’icona Jarkko Nieminen e ha in ... Leggi la notizia su oasport

