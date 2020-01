Brescia-Lazio, un attacco febbrile mette ko Martella (Di sabato 4 gennaio 2020) Defezione dell’ultimo momento per Eugenio Corini, che dovrà fare a meno di Martella per la sfida contro la Lazio Eugenio Corini dovrà fare a meno di Bruno Martella per la sfida di domani all’ora di pranzo contro la Lazio. Il terzino delle Rondinelle ha dovuto alzare bandiera bianca per un attacco febbrile che l’ha messo ko. Oltre a Martella, Corini dovrà fare a meno di Donnarumma e Ndoj. Non il migliore dei modi per presentarsi al difficile impegno contro la Lazio. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

DiMarzio : #Lazio, #Inzaghi: '#Escalante? So che la società lo sta monitorando' ?? - LazioNews_24 : #BresciaLazio, le probabili formazioni #Lazio #SSL #SSLazio - IoNascoQui : Brescia – Lazio, Corini in conferenza stampa: “Sono dispiaciuto di non essere in panchina, non meritavo la squalifi… -