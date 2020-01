Almeno 10 persone sono morte nel crollo di un palazzo in costruzione in Cambogia (Di sabato 4 gennaio 2020) Venerdì Almeno 10 persone sono morte e 23 sono state ferite nel crollo di un palazzo di sette piani in costruzione nella provincia di Kep, in Cambogia, 160 chilometri a sud-ovest di Phnom Penh. I corpi di cinque morti sono già stati Leggi la notizia su ilpost

