Vittorio Fusari muore, per un problema cardiaco, Igino Massari ricorda lo chef (Di venerdì 3 gennaio 2020) Morto per un problema al cuore lo chef Vittorio Fusari, Igino Massari parla dell’amico ricordando i momenti felici condivisi E’ morto Vittorio Fusari e nella cucina italiana è lutto. Lo chef originario di Iseo è deceduto in seguito ad un problema cardiaco che circa venti giorni fa l’aveva costretto a ricoverarsi presso l’ospedale di Chiari. All’inizio Fusari era stato colpito da un infarto, ma poi le sue condizioni si sono aggravate e il 1 gennaio è deceduto. Fusari aveva 66 anni ed era ricoverato presso il reparto di Rianimazione. Lascia la moglie, Anna Patrizia Ucci, e un figlio di quindici anni. La sua improvvisa scomparsa ha lasciato di sasso il ristorante Balzer di Bergamo dove da svariati svolgeva la sua professione. Lo chef in precedenza aveva lavorato presso Pont de Ferr di Milano, dove era rimasto per moltissimo tempo. Lo chef svolgeva la sua professione come una missione I ... Leggi la notizia su kontrokultura

