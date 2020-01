Ucciso il generale Soleimani (Di venerdì 3 gennaio 2020) La serata di Baghdad è stata molto movimentata: prima la notizia di esplosioni nei pressi dell’aeroporto internazionale, poi i rumori dei caccia americani sulla capitale irachena, infine i report che parlavano di nuove esplosioni ancora una volta nei pressi dello scalo aeroportuale. Ore molto lunghe di tensione, arrivate peraltro al culmine di giornate contrassegnate dagli assalti all’ambasciata statunitense e dal botta e risposta a distanza tra Washington e Teheran sulle responsabilità di quanto accaduto nella sede diplomatica Usa. Nessuno però, al termine di un giovedì sera infuocato in una Baghdad tornata suo malgrado ad essere perno delle tensioni regionali, si aspettava un epilogo che ha tutta l’aria di un episodio drammatico per gli equilibri mediorientali: in una delle esplosioni registrate presso l’aeroporto di Baghdad, è rimasto Ucciso Qasem Soleimani. I ... Leggi la notizia su it.insideover

