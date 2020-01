Tragedia Rigopiano, scuse ex capo della Mobile a parenti delle vittime. Papà Feniello: “Dica la verità” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutidi Mariateresa Conte Valva (Sa) – “Al posto delle chiacchiere, signor Muriana dica la verità. È ancora in tempo”. È la risposta all’ex capo della Squadra Mobile di Pescara, Pierfrancesco Muriana, di Alessio Feniello, il padre di Stefano, il 28enne di Valva deceduto sotto le macerie dell’hotel Rigopiano di Farindola in Abruzzo, travolto da una slavina la sera del 18 gennaio 2017. Ieri mattina infatti, Muriana ha inviato una lettera di scuse ai parenti delle 29 vittime dell’hotel Rigopiano indirizzata al comitato “Rigopiano, in attesa di un fiore” e pubblicata poi, da un quotidiano abruzzese. Lettera però, che è giunta alla famiglia Feniello solo attraverso la stampa e nella quale Muriana chiede scusa per “…le disgustose e assurde vicende che voi familiari delle vittime di Rigopiano siete costretti a vivere. -La missiva continua anche con il chiaro intento ... Leggi la notizia su anteprima24

