Sospeso nel vuoto per 5 minuti. Sciatore salva bambino caduto dalla seggiovia tenendolo per la giacca (Di venerdì 3 gennaio 2020) Era in vacanza con la famiglia per qualche giorno in Trentino e, quando tornerà a casa, a Treviso, dove di mestiere fa il medico, Michele Pagliaro, 45 anni, originario di Roma, avrà un ricordo indelebile da portare con sé. Pagliaro, infatti, ha salvato la vita ad un bimbo di 6 anni che era con altri due bambini sulla seggiovia dell’impianto Montagnola, nel comprensorio di Brentonico. L’incidente è avvenuto giovedì. ”È scivolato quasi subito dopo la partenza, l’ho tenuto fino a quando ho potuto”, ha raccontato il medico al quotidiano online il Dolomiti.“Ero salito assieme a tre bambini, non conoscevo nessuno di loro, è successo tutto molto in fretta in un attimo mi sono trovato aggrappato al parapetto mentre lo tenevo per la giacca”, ha raccontato Pagliaro. Il medico, che è riuscito a ... Leggi la notizia su huffingtonpost

