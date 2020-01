Soleimani,Michel: stop violenza in Iraq

violenza in Iraq "deve fermarsi". Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Louis Michel, commentando il raid americano a Baghdad,in cui è stato ucciso il generale iraniano Soleimani. Michel mette in guardia dal "rischio di un riacutizzarsi generalizzato della violenza in tutta la regione e dell' ascesa di forze oscure del terrorismo che prosperano a fronte di tensioni religiose e nazionaliste", in quanto l'Iraq rimane un paese molto fragile.(Di venerdì 3 gennaio 2020) Lain"deve fermarsi". Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Louis, commentando il raid americano a Baghdad,in cui è stato ucciso il generale iranianomette in guardia dal "rischio di un riacutizzarsi generalizzato dellain tutta la regione e dell' ascesa di forze oscure del terrorismo che prosperano a fronte di tensioni religiose e nazionaliste", in quanto l'rimane un paese molto fragile.(Di venerdì 3 gennaio 2020)

